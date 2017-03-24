Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'Ивуаром

Полузащитники сборной России Денис Глушаков и Алан Дзагоев не примут участия в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает "Твиттер" национальной команды. Отмечается, что Глушаков продолжает восстановление, а у Дзагоева – небольшое недомогание. Встреча состоится сегодня на стадионе в "Краснодаре" в 19.00 по московскому времени.
"Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией", – говорится в сообщении.
Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар
Полузащитники @TeamRussia Денис Глушаков и Алан Дзагоев пропустят контрольный матч с Кот-д'Ивуаром! pic.twitter.com/G5GmNX9bEo– Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2017 г.
shpasic
и зачем травмированных игроков нужно было вызывать?
13:20
IRON!
Дзагоеву никак не удается за сборную Черчесова сыграть.Один матч отыграл и все.То же и Дзюба.Надо костяк создавать.Хотя и Глушаков то же самое,думаю в основе будет играть
13:15