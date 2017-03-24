12:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'Ивуаром

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Полузащитники сборной России Денис Глушаков и Алан Дзагоев не примут участия в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает "Твиттер" национальной команды. Отмечается, что Глушаков продолжает восстановление, а у Дзагоева – небольшое недомогание. Встреча состоится сегодня на стадионе в "Краснодаре" в 19.00 по московскому времени.

"Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией", – говорится в сообщении.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар

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Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

и зачем травмированных игроков нужно было вызывать?

13:20

IRON!

Дзагоеву никак не удается за сборную Черчесова сыграть.Один матч отыграл и все.То же и Дзюба.Надо костяк создавать.Хотя и Глушаков то же самое,думаю в основе будет играть

13:15

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