Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'Ивуаром

Полузащитники сборной России Денис Глушаков и Алан Дзагоев не примут участия в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает "Твиттер" национальной команды. Отмечается, что Глушаков продолжает восстановление, а у Дзагоева – небольшое недомогание. Встреча состоится сегодня на стадионе в "Краснодаре" в 19.00 по московскому времени.

"Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией. Оба футболиста готовятся к матчу с Бельгией", – говорится в сообщении.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар