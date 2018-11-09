Главный тренер "Валенсии" Марселино: "Черышев не поедет в сборную России"

Главный тренер "Валенсии" Марселино заявил, что российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не поедет в сборную России. Причина - травма, которую 27-летний форвард получил 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

- Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Черышев не поедет в сборную, - приводит слова Марселино AS. - Он останется здесь, чтобы восстановиться после травмы. Надеюсь, после перерыва он будет в строю.

Напомним, Черышев был вызван в сборную России для участия в ноябрьских матчах: контрольной встрече против Германии (15 ноября) и игре со Швецией в рамках Лиги наций (20 ноября).

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