Главный тренер сборной Кореи: "Надеюсь, в будущем мы будем играть так же хорошо, как и Россия"

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен после поражения в товарищеском матче от России (2:4) подчеркнул, что его команда боролась до финального свистка, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Наша команда пусть и проиграла, но боролась до самого конца, – сказал Син Тхэ Ен. – Тем более имели место голы в свои ворота... Будем продолжать совершенствоваться. Надеемся, что в дальнейшем будем играть также хорошо, как и российская сборная.

– Защита отметилась автоголами. А как оцените атакующий футбол вашей команды?

– Действительно, в защите у нас были трудные моменты, которые и привели к двум мячам в свои ворота. Это проблема, нужно над этим работать. Но в то же время мы смогли забить два ответных гола. Тем не менее, будем трудиться и над повышением активности в атаке.

Трансляция матча Россия – Корея​