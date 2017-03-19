Гильерме: "Жду знакомства с Черчесовым"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что с радостью отправится в расположение сборной России. Голкипер железнодорожников получил вызов на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи) из-за проблем с коленом у вратаря "Краснодара" Станислава Крицюка.

– В воскресенье мне позвонили из национальной команды и сообщили, что в понедельник должен быть на сборе. В 8.40 утра, – отметил Гильерме.

– Не рано?

– Пораньше лягу спать (смеется).

– Тренерский штаб "Локо" предоставил несколько выходных. Какие были планы?

– Ничего особенного. Собирался просто побыть дома с семьей. С радостью отправляюсь в сборную. Не могу сказать, что произошла неожиданность, потому что этого вызова я всегда жду.

– По откликам участников столичного дерби игра в целом подарила позитивные эмоции. Это очень важно перед поездкой в сборную.

– Согласен. Думаю, это была хорошая игра для российского футбола и всех болельщиков. Аншлаг, много атак, борьбы, эмоций... И большое стремление обеих команд к победе. По себе чувствую: было много работы, стресса, игроки "Спартака" скажут то же самое.

– Знакомы ли вы с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым?

– Нет. Раньше мы встречались в статусе соперников, к примеру, в матчах с "Тереком" и "Динамо". Я знаю, что Черчесов – известный вратарь, тренер. Но у нас не было знакомства, разговора. Готовлюсь к этому.