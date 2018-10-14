22:23 14 октября | Футбол — Сборная России

Гильерме: "Турки нас ничем не удивили"

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Вратарь сборной России  Гильерме прокомментировал победу над командой Турции (2:0).

- Самое главное – победа, поэтому очень рады, и я доволен. Например, против шведов я не пропустил, но для меня лучше победить 2:1, чем сыграть вничью 0:0.

- Турки вас удивили? По вашим воротам было много ударов сегодня.

- Нет, не удивили. Мы забили гол первыми, поэтому игра сложилась именно так. У них достаточно качественных футболистов, они всегда опасно атакуют, поэтому мы ожидали этого.

- Какой самый сложный удар?

- Наверное, когда был рикошет. Была подача, я уже пошел на выход, но после рикошета пришлось отходить назад и вытаскивать мяч из-под перекладины.

- Довольны своей предголевой передачей на Головина?

- Это не зависит только от меня. Я видел, что Головин был один и старался просто отдать точный пас на него. (Александр Рогулев)

Россия - Турция

Все о Лиге наций – здесь.

 

Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/nation-league/

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