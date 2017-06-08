Гильерме: "С Акинфеевым у нас отличные отношения"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме отметил, что готов выйти на поле в товарищеском матче с Чили, который состоится 9 июня. Также он ждет с нетерпением выступления на Кубке конфедераций-2017.

– Настроение на самом деле хорошее, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Гильерме. – Как в сборной, так и у меня лично. Мы провели отличные сборы: с нагрузкой, все как положено. Была товарищеская игра с Венгрией в Будапеште, которая принесла нам положительный результат (3:0). Думаю, это тот счет, который все хотят видеть. Конечно, есть вещи, которые еще надо поправить, но это нормально – позади тяжелые тренировки на австрийском сборе. Главное, что победили и сыграли на ноль.

– В матче с чилийцами увидим вас на поле?

– Не знаю, пока тренерский штаб ничего не говорил. Если что, я готов!

– Позади не только австрийский сбор, но и тяжелый сезон в "Локо". Не обидно работать, когда другие уже отдыхают?

– Я провожу в таком режиме второй год подряд, ничего страшного. Для игроков сборной это нормально. Я сам принял решение, что хочу играть за Россию, и очень рад, что мне дали такую возможность. Отпуск? Есть декабрь, там отдохнем.

– Неужели после Кубка конфедераций не дадут несколько дней передохнуть?

– Честно говоря, не знаю. У нас мало времени, ведь уже 14 июля важный матч со "Спартаком" за Суперкубок. К нему надо подойти во всеоружии. Надеемся, что и наши болельщики заполнят Черкизово.

– В России все в предвкушении предстоящего турнира. Вы сами в сборной представляете, какие надежды на вас возлагают?

– Для нас это также очень важно. Это наша возможность показать болельщикам, что они могут в нас верить. Поддержка болельщиков для нас невероятно важна.

– Перед публикацией официальной заявки команды Станислав Черчесов сказал, что существует "большая вероятность" того, что Беленов в нее не попадет. Выдохнули тогда?

– Серьезно, он так сказал? Честно говоря, не видел и не знал об этом. Стараюсь абстрагироваться от того, что пишут. Я очень рад, что оказался в итоговом списке! Возможность выступить на таком серьезном турнире за сборную России – это огромная честь!

– С Акинфеевым, кстати, какие отношения?

– У вратарей всегда особые отношения друг с другом. Но что в "Локо", что в сборной никаких проблем у меня не возникает. Игорь – очень открытый и добрый человек, так что у нас отличные отношения. Ну а так, понятное дело, общаюсь больше всего с нашими ребятами. Ну и, конечно, с Самедовым и Шишкиным – все наши!

Матч Россия - Чили пройдет в Москве на "Арене ЦСКА" в пятницу, 9 июня. Начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Чили.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

