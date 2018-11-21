Гильерме превзошел Акинфеева по числу "сухарей"

В 2018 году в сборную России вызывались семь вратарей. На поле выходили трое из них – Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Гильерме. Голкипер ЦСКА, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира, провел 8 игр, пропустив в них 12 мячей. На его счету один "сухарь" – в матче открытия мирового первенства против Саудовской Аравии (5:0).

Лунев ни разу не сыграл "на ноль". В пяти матчах в его ворота забили 10 мячей. Единственным вратарем, не пропустившим в этом году ни одного гола, стал выступающий за "Локомотив" Гильерме. Он сохранил ворота сборной в неприкосновенности в домашних играх Лиги наций против Швеции (0:0) и Турции (2:0). (Андрей Михайлов)

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