Гильерме: "Нырял в прорубь. Мне понравилось!"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал, как он адаптировался к жизни в России. Голкипер выступает в составе "Локо" с 2007 года, а за российскую сборную играет с 2016-го.

- Семья живет здесь: жена, дочки и я. Они рады, что я играю за сборную России, - цитирует официальный сайт РФС Гильерме. - Когда уезжаю, расстраиваются, что я меньше времени нахожусь дома. Но все равно меня поддерживают, и если рад я, то и они рады.

– Что больше всего удивило в России, когда только сюда приехал?

– Удивила зима. Город, в котором живу в Бразилии, называется Куритиба. Там тоже холодно. И это единственное место, где есть зима, Южная Бразилия. Там не бывает минусовой температуры. Примерно +1, +2. Там нет инфраструктуры для холодов, батареи не греют. Их нет вообще. Поэтому мне холоднее там, чем здесь в России. Я редко гуляю по улицам, когда холодно, в основном езжу за рулем в центр, в ресторан. Здесь более комфортно, чем там в этом плане. Там, когда холодно, я хожу в кофте и шапке, а здесь дома могу ходить в футболке и шортах, всё отапливается.

– После бани можете в снег нырнуть или не решался на такое?

– Один раз было. Нырял в прорубь. Мне понравилось!

– Насколько трудно учить русский язык?

– До сих пор трудно. Сложно. Честно, я не учил, один раз провел урок по русскому языку и потом получил травму и улетел в Бразилию. Когда вернулся и уже постоянно начал жить в России, каждый день на тренировках узнавал новые слова. Спрашивал у ребят как что называется и как произносить. Конечно, если бы я учил язык, то разговаривал лучше. Решил, что буду учить его на практике, и вроде получилось. Надо его еще больше подтянуть. Я уже 12 лет в России. Надо лучше говорить по-русски. Специально с преподавателем не занимался, может, раза два-три - и всё. Когда начинал учить с преподавателем в 2007 году, в тот момент уехал на реабилитацию, а играть здесь начал только в 2009-м. Лень было учить.