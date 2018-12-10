Гильерме: "Не стесняюсь говорить по-русски"

Вратарь сборной России Гильерме в интервью "Известиям" рассказал о том, как изучал русский язык. Бразильскому голкиперу в начале его карьеры в "Локомотиве" помогал нападающий Питер Одемвинге.

- В отличие от большинства ваших соотечественников, которые играют в России, вы не боитесь говорить по-русски...

- Просто я не стесняюсь. Если ты хочешь хорошо говорить на иностранном языке, надо его постоянно практиковать и ни в коем случае нельзя этого бояться. Когда я приехал в Россию, мне было очень сложно, потому что встретился с совершенно другим языком. Но я всегда старался спрашивать у ребят, как правильно говорить, как называются разные предметы. Мне всегда помогают. Насколько я вижу, многие иностранцы, особенно бразильцы, стесняются говорить и ошибаться. Это неправильно.

- Кто больше всех помогал в изучении русского языка?

- Вначале был Питер Одемвингие. Он очень хорошо говорит на английском и помогал мне.