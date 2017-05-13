Гильерме: "Хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что в ближайших матчах намерен выложиться на сто процентов и показать свой уровень, чтобы попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций.

При этом он не сомневается, что его одноклубники Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук будут вызваны в национальную команду.

- Есть мысли о сборной России? - вопрос Гильерме.

- Конечно. Впереди еще два матча. Я выложусь на сто процентов и покажу свой уровень. Очень хочу попасть в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Тарасов и Миранчук набрали хорошую форму. Думаю, у них все шансы попасть в сборную.