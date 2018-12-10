Гильерме: "Для иностранцев в сборной ответственность в два раза выше, чем для коренных россиян"

Голкипер сборной России Гильерме в интервью "Известиям" отметил, что адаптация натурализованых игроков в команде проходит сложно.

– На последнем сборе национальной команды свой дебютный вызов получил ваш соотечественник — форвард Ари. Как проходила его адаптация?

– Довольно сложно, потому что в сборной совсем другая атмосфера и уровень ответственности. А для иностранцев ответственность в два раза выше, чем для коренных россиян. Считаю, натурализованный футболист в сборной любой страны должен показывать себя в два раза лучше, чем остальные, чтобы оправдывать свое место в составе. Если страна вызвала тебя играть за свою сборную, это значит, что ты должен всегда выкладываться на максимуме. Ари было непросто, и я старался ему помочь.

– Каким образом?

– Он задавал много вопросов о главном тренере Станиславе Черчесове. Я рассказывал ему, что он строгий специалист и нужно очень ответственно относиться ко всем тренировочным занятиям на сборе. Сказал Ари, что в сборной всё по-другому — не как в клубе.

– Не обижает мнение некоторых футбольных специалистов, что в сборной России сейчас очень много натурализованных футболистов?

– Нет. Знаю, что в России сильно развито чувство патриотизма — уважаю это. Но, на мой взгляд, нужно смотреть и на другие примеры. Во многих ведущих сборных сейчас выступают натурализованные игроки, и это считается нормой. Думаю, что россиянам не нужно волноваться по этому поводу.