Гильерме: "Для иностранцев в сборной ответственность в два раза выше, чем для коренных россиян"

Голкипер сборной России Гильерме в интервью "Известиям" отметил, что адаптация натурализованых игроков в команде проходит сложно.
– На последнем сборе национальной команды свой дебютный вызов получил ваш соотечественник — форвард Ари. Как проходила его адаптация?
– Довольно сложно, потому что в сборной совсем другая атмосфера и уровень ответственности. А для иностранцев ответственность в два раза выше, чем для коренных россиян. Считаю, натурализованный футболист в сборной любой страны должен показывать себя в два раза лучше, чем остальные, чтобы оправдывать свое место в составе. Если страна вызвала тебя играть за свою сборную, это значит, что ты должен всегда выкладываться на максимуме. Ари было непросто, и я старался ему помочь.
– Каким образом?
– Он задавал много вопросов о главном тренере Станиславе Черчесове. Я рассказывал ему, что он строгий специалист и нужно очень ответственно относиться ко всем тренировочным занятиям на сборе. Сказал Ари, что в сборной всё по-другому — не как в клубе.
– Не обижает мнение некоторых футбольных специалистов, что в сборной России сейчас очень много натурализованных футболистов?
– Нет. Знаю, что в России сильно развито чувство патриотизма — уважаю это. Но, на мой взгляд, нужно смотреть и на другие примеры. Во многих ведущих сборных сейчас выступают натурализованные игроки, и это считается нормой. Думаю, что россиянам не нужно волноваться по этому поводу.
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https://iz.ru/820224/aleksandra-krasnogorodskaia-sevastian-terletckii-aleksei-fomin/ia-ne-stesniaius-govorit-po-russki