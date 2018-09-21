Гейм, сет, матч. Сборная России пожелала удачи Южному

Официальный Твиттер сборной России пожелал удачи теннисисту Михаилу Южному, завершившему карьеру.

Россиянин проиграл встречу 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге (6:7, 6:3, 3:6). Ранее он говорил, что St. Petersburg Open станет для него последним соревнованием в карьере.

Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он завершил карьеру с 499 выигрышами.

- Гейм, сет, матч! Желаем российскому теннисисту Михаилу Южному, накануне завершившему игровую карьеру, всяческих успехов в дальнейшей жизни! - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.