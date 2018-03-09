Германия и Россия сыграют в Лейпциге

Немецкий футбольный союз определился с местом проведения осенних матчей сборной Германии.

Контрольную встречу со сборной Россией, намеченную на 15 ноября, бундестим проведет на стадионе в Лейпциге.

Через четыре дня действующие чемпионы мира сыграют в рамках Лиги нации с Голландией в Гельзенкирхене. Товарищеский матч с Францией пройдет 6 сентября в Мюнхене.