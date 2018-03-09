Германия и Россия сыграют в Лейпциге

Немецкий футбольный союз определился с местом проведения осенних матчей сборной Германии.
Контрольную встречу со сборной Россией, намеченную на 15 ноября, бундестим проведет на стадионе в Лейпциге.
Через четыре дня действующие чемпионы мира сыграют в рамках Лиги нации с Голландией в Гельзенкирхене. Товарищеский матч с Францией пройдет 6 сентября в Мюнхене.
Our next home fixture against @TeamRussia will take place on 15th November 2018 in Leipzig. #GERRUS 🇩🇪🇷🇺 pic.twitter.com/NKsKV5aUw3– Germany (@DFB_Team_EN) 9 марта 2018 г.
- Сборная России (футбол)
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