Герман Ткаченко: "Не сомневаюсь, что Шатов вернется в сборную России"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов должен вернуться в сборную России. По его словам, это один из сильнейших хавбеков страны.

– Шатов вернется в сборную?

– Не сомневаюсь. Олегу нужно включаться. Понимать, что тренера, который будет давать ему атмосферу любви и доверия, может и не быть. Нужны сверхусилия, и не обращать внимания на травмы, боли, кажущуюся несправедливость. Если он сможет – у него все получится, и мы все снова увидим, что Шатов – один из самых сильных игроков страны.

– Как думаете, Черчесов переступит через себя и вернет Дзюбу в сборную?

– Если Дзюба будет играть – все может быть. Но главное, чтобы, когда Черчесов это сделает, Дзюба опять не переступил через него.

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