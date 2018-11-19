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Геркус призвал сборную России брать пример с Ханю

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус перед матчем группового этапа Лиги наций против Швеции  пожелал сборной России взять пример с японского фигуриста Юдзуру Ханю. 23-летний спортсмен получил травму на тренировке перед произвольной программой на этапе "Гран-при" в Москве, однако вышел на лед и одержал победу в этом турнире.

Юдзуру Ханю имеет персональных поклонников по всему миру. Большая группа фанатов из Японии ездит за Ханю на все без исключения его выступления. Такая народная любовь не может взяться из ниоткуда. И одного таланта здесь мало.

Вчера Ханю, выйдя на церемонию награждения в Мегаспорте на костылях, показал не только свой фантастический характер, но и безмерное уважение к своим почитателям, которые после каждого проката одаривают кумира своей любовью, выраженной в Винни-Пухах.

Талант только вкупе с характером может сделать из сильного спортсмена легендарного! Только через преодоления чемпион становится чемпионом. Кому как не нам, действующим чемпионам России, знать это. И Ханю накануне всем нам об этом еще раз напомнил. Желаю завтра сборной России по футболу тоже преодолеть себя и выйти в дивизион А Лиги Наций! - написал Геркус в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ 🇯🇵Юдзуру Ханю имеет персональных поклонников по всему миру. Большая группа фанатов из Японии ездит за Ханю на все без исключения его выступления. Такая народная любовь не может взяться из ниоткуда. И одного таланта здесь мало. ⠀ 👏🏻Вчера Ханю, выйдя на церемонию награждения в Мегаспорте на костылях, показал не только свой фантастический характер, но и безмерное уважение к своим почитателем, которые после каждого проката одаривают кумира своей любовью, выраженной в Винни-Пухах. ⠀ ☝️Талант только вкупе с характером может сделать из сильного спортсмена легендарного! Только через преодоления чемпион становится чемпионом. Кому как не нам, действующим чемпионам России, знать это. И Ханю накануне всем нам об этом еще раз напомнил. Желаю завтра сборной России по футболу тоже преодолеть себя и выйти в дивизион А Лиги Наций! ⠀ Фото:@isaeva_o_sporte ⠀ #figureskating #фигурноекатание #юдзуруханю

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 19 Ноя 2018 в 7:19 PST

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции 20 ноября. Этот матч станет решающим в борьбе за выход в дивизион А Лиги наций. 

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

Швеция - Россия

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