Геркус призвал сборную России брать пример с Ханю

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус перед матчем группового этапа Лиги наций против Швеции пожелал сборной России взять пример с японского фигуриста Юдзуру Ханю. 23-летний спортсмен получил травму на тренировке перед произвольной программой на этапе "Гран-при" в Москве, однако вышел на лед и одержал победу в этом турнире.

- Юдзуру Ханю имеет персональных поклонников по всему миру. Большая группа фанатов из Японии ездит за Ханю на все без исключения его выступления. Такая народная любовь не может взяться из ниоткуда. И одного таланта здесь мало.

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Вчера Ханю, выйдя на церемонию награждения в Мегаспорте на костылях, показал не только свой фантастический характер, но и безмерное уважение к своим почитателям, которые после каждого проката одаривают кумира своей любовью, выраженной в Винни-Пухах.

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Талант только вкупе с характером может сделать из сильного спортсмена легендарного! Только через преодоления чемпион становится чемпионом. Кому как не нам, действующим чемпионам России, знать это. И Ханю накануне всем нам об этом еще раз напомнил. Желаю завтра сборной России по футболу тоже преодолеть себя и выйти в дивизион А Лиги Наций! - написал Геркус в своем Инстаграме.

Сборная России сыграет с национальной командой Швеции 20 ноября. Этот матч станет решающим в борьбе за выход в дивизион А Лиги наций.

Сборная России занимает 1-е место в группе 2 Лиги B, имея в активе 7 очков. Швеция с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

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