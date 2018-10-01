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Геркус поблагодарил Акинфеева и пожелал ему удачи

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус пожелал удачи голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, сегодня объявившему о завершении карьеры в сборной России.

Наши парни - Маринату Гильерме и Алексей Миранчук - вошли в список футболистов, которые будут вызваны на ближайшие два матча Лиги наций - со Швецией и Турцией. Будем надеяться, что сборная России продолжит победный путь в новоявленном турнире, который для нас стартовал с успешной игры в Турции!

Кроме того, сегодня хочется сказать слова благодарности в адрес Игоря Акинфеева, объявившего о завершении карьеры в сборной! Игорь больше 10 лет олицетворял собой высокий уровень отечественной вратарской школы! Спасибо ему и удачи! - написал Геркус в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши парни - @marinatog1 и @miranchuk - вошли в список футболистов, которые будут вызваны на ближайшие два матча Лиги Наций - со Швецией и Турцией🚂🚂 Будем надеяться, что сборная России продолжит победный путь в новоявленном турнире, который для нас стартовал с успешной игры в Турции!👏🏼 Кроме того, сегодня хочется сказать слова благодарности в адрес Игоря Акинфеева, объявившего о завершении карьеры в сборной! Игорь больше 10 лет олицетворял собой высокий уровень отечественной вратарской школы!👋⚽ Спасибо ему и удачи!🍀 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 1 Окт 2018 в 6:03 PDT

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