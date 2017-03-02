Георгий Ярцев: "У меня сборная России была нацелена на будущее, они выстрелили уже при Хиддинке"

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев выразил мнение, что создал в национальной команде задел для будущих успехов под началом Гуса Хиддинка. Ярцев возглавлял сборную с 2003 по 2005 год, вывел ее на Euro-2004, где россияне не смогли выйти из группы. Последним матчем под руководством Ярцева стала игра отборочного турнира ЧМ-2006 против Эстонии (1:1).

- Уже после Португалии отборочный матч с Эстонией, который вничью сыграли, я часто пересматривал, - рассказал Ярцев. - Эта поездка вообще была какая-то скомканная. К тому же шла борьба за президентское кресло в РФС. Нужно было привезти шесть очков, а привезли четыре. И пришлось уступить место в сборной. У меня команда была нацелена на будущее. Потом они, уже при Хиддинке, все выстрелили. (Александр ЛЬВОВ)

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