10:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Георгий Ярцев: "У меня сборная России была нацелена на будущее, они выстрелили уже при Хиддинке"

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Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев выразил мнение, что создал в национальной команде задел для будущих успехов под началом Гуса Хиддинка. Ярцев возглавлял сборную с 2003 по 2005 год, вывел ее на Euro-2004, где россияне не смогли выйти из группы. Последним матчем под руководством Ярцева стала игра отборочного турнира ЧМ-2006 против Эстонии (1:1). 

-  Уже после Португалии отборочный матч с Эстонией, который вничью сыграли, я часто пересматривал, - рассказал Ярцев. - Эта поездка вообще была какая-то скомканная. К тому же шла борьба за президентское кресло в РФС. Нужно было привезти шесть очков, а привезли четыре. И пришлось уступить место в сборной. У меня команда была нацелена на будущее. Потом они, уже при Хиддинке, все выстрелили. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Ярцева

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Буква Ё

При Ярцеве первые матчи за сборную провели Акинфеев, Малафеев, Жирков, Анюков, Быстров, Колодин

10:16

Alex.S

Багаж Ярцева.) Скажу честно: уважение к Ярцеву у меня резко упало. Даже если он прав, такие вещи должны озвучивать другие люди.

10:14

Ботаникум

Жорик всё не успокоится!!! Вспоминает переход через Альпы с Суворовым и форсирование Березины с Бонапартом!?...

10:11

el desperado

полный бред!

10:09

ks86

Маразм жесток

10:09

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