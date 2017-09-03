Георгий Тигиев: "Сам себя бы не вызвал в сборную России, если бы был главным тренером"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев выразил мнение, что на данный момент не заслуживает вызова в сборную России. При этом 22-летний футболист подчеркнул, что выступление в составе национальной команды является его целью.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на сбор игроков, которые ранее не привлекались в команду или привлекались нерегулярно.

– Задел ли меня невызов в сборную? Нет, я не играл, был бы главным тренером, сам бы себя не вызвал; я провел полностью только одну игру с "Арсеналом", этого недостаточно, надо играть больше, – приводит ТАСС слова Тигиева. – Лично с Черчесовым не общался, но моя цель – попадание в сборную, будет ли это чемпионат мира или нет. Надо начать играть и, думаю, будет вызов.

Сегодня сборная сыграет контрольный матч с московским "Динамо", начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.