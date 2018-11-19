02:16 | Футбол — Сборная России

Георгий Щенников: "Раздался звонок, и я оперативно приехал в сборную"

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Защитник сборной России Георгий Щенников отметил, что у него нет проблем с физическим состоянием после пропуска игр из-за травмы. Сегодня игрок ЦСКА прибыл в расположение национальной команды для подготовки к матчу Лиги наций против Швеции.

- Я приехал домой после тренировки, раздался звонок, и я оперативно прибыл в сборную, - приводит пресс-служба РФС слова Щенникова. - Конечно, следил за командой, смотрел игру с Германией. Мне кажется, вся страна смотрела. 

Швеция? Тренер на теории разберет, как против них играть. Я много пропустил из-за травмы. Все эти дни, что играли сборные, тренировался с ЦСКА. Думаю, никаких проблем с физическим состоянием нет. 

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