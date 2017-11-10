Георгий Джикия: "Все же мы играем против сборной Аргентины, а не одного Месси"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси можно справиться только за счет командных действий. По его словам, российская сборная намерена в предстоящем матче отталкиваться от своей игры.

– Нет страха, что Лео "разденет" вас по полной программе? Не боитесь на фоне такого соперника немного разочароваться в себе как в футболисте?

– Все покажет футбольное поле. Несмотря на то что Месси один вывел команду на чемпионат мира, мы все-таки играем против сборной Аргентины, а не против одного футболиста, даже такого. Поэтому стоит уделить внимание и другим.

Это очередной контрольный матч, который сборной предстоит провести. Готовимся, изучаем соперника, планируем играть в футбол и отталкиваться от своей игры.

– И все же как, по-вашему, остановить Месси?

– Делать свою работу, а там – как получится. Ни для кого не секрет, что Месси – лучший игрок мира, который один на один может разобраться с любым соперником. Справиться с ним можно только за счет командных действий. Считаю, что с их помощью мы вполне можем не позволить аргентинцам лишнего. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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