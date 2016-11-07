Георгий Джикия: "В матче между ЦСКА и "Амкаром" антифутбола не было"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, получивший вызов в сборную России на тренировочный сбор в преддверии товарищеского матча со сборной Катара, отметил, что на протяжении большей части встречи 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2) армейцы владели преимуществом, передают из аэропорта "Шереметьево" корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. По словам игрока, матч против красно-синих не был антифутболом.

– Вчера гол ЦСКА, сегодня впервые в сборной. Прямо череда приятных событий...

– Приятно, да. Вчера матч был сложный, снега нападало. Но это тоже футбол. Мы и армейцы старались показывать содержательную игру. Считаю, антифутбола не было.

– Для "Амкара" такие условия привычнее, правда ведь?

– Конечно, в Перми такая погода почаще. В последнее время тренировались примерно в таких же условиях. Так нам, возможно, было чуть проще.

– Вы в какой-то степени приходите на смену ветеранам – Игнашевичу, Березуцким. Готовы в перспективе к такой роли?

– Не мне это обсуждать. Рядом с ними получил бы богатый опыт. К слову, Василий Березуцкий ведь по-прежнему в сборной, он просто травмирован.

– Кстати, чувствовалось, что у ЦСКА серьезные проблемы?

– Я бы не сказал. Армейцы в целом доминировали. Проблемы – не проблемы – опять же, не мое дело. Но это чемпионы России.

– Вы рассказали вчера, что заранее успели купить билет домой и потеряли после вызова в сборную 1500 рублей.

– (Смеется.) Да, теперь торопиться не буду. Ну, если докажу сейчас, что нужен сборной.