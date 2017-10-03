Георгий Джикия: "У Кореи быстрая и легкая сборная"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что у сборной России отличные игроки. По его словам, национальная команда будет играть на победу в предстоящих товарищеских матчах.
- Вчера Черчесов рассказывал о ближайшем сопернике – Корее. Сказал, что игроки у нее быстрые и легкие, поэтому такие же футболисты потребуются и в составе нашей команды. Вы себя считаете быстрым и легким?
- Не мне решать, у тренера нужно спрашивать. Скажу так: у нас отличные игроки, так что будем играть на победу.
- Что вообще знаете о команде Кореи?
- Что она быстрая и легкая! (улыбается)
- Кого-нибудь из футболистов знаете?
- Нет, никого.
- Сегодня ваше занятие посетил Анатолий Бышовец, который в Южной Корее когда-то даже работал...
- Да, мы видели его, он стоял на бровке. О сопернике он нам пока ничего не рассказывал, но очень приятно, что такие люди приходят на наши тренировки. (Михаил ГОНЧАРОВ)