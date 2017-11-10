Георгий Джикия: "Сборную Аргентины жалеть не будем"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что товарищеский характер матча со сборной Аргентины не скажется на игре команды. По его словам, жалеть соперников россияне не будут.

– Матч с Аргентиной – контрольный. Будете играть корректно, жалеть соперников или, если увидите, что тот же Месси уходит от вас, без сомнений дадите ему по ногам?

– Буду играть по-спортивному, как всегда. С одной стороны, бороться до конца. С другой – зачем специально наносить человеку травму? Никогда так не играю. А что касается жалости, то жалеть мы всей командой никого не будем. Если надо будет сыграть жестко в пределах правил – обязательно так и будем играть. А как иначе?

– Что полезнее сейчас – играть против топ-сборных вроде Аргентины или Испании или учиться взламывать оборону команд наподобие Ирана? Ведь последние в нашей группе на ЧМ-2018 в любом случае будут преобладать.

– Я в сборной не так давно, чтобы сравнивать команды и рассуждать, с какими соперниками мы должны играть. Для меня любая игра сейчас очень принципиальна и важна. Какой бы соперник ни был, после него лучше чувствую себя в сборной и лучше понимаю партнеров. Это главное. А что касается соперников, с кем скажут играть – с теми и будем. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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