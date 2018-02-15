19:40 | Футбол — Сборная России

Георгий Джикия: "Нога готова на 37 процентов. Это хороший показатель"


Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что его реабилитация после травмы колена проходит хорошо. На данный момент футболист не знает, сможет ли он вернуться в состав сборной России на чемпионат мира-2018.

– Провел тест, который делают после начального этапа реабилитации, все идет хорошо, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Нога готова на 37 процентов. Это хороший показатель.

– Есть ли шанс восстановиться до чемпионата мира?

– Мы с врачами не говорили об этом, сейчас главное восстановиться, и чтобы не было рецидивов. Сроки будут известны после второго теста, который пройдет 22 марта.

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https://ok.ru/live/673249631975

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