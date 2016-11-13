Георгий Джикия: "Не думаю, что вызов в сборную России - это аванс"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия в преддверии контрольной встречи с Румынией высказал мнение о том, что заслужил вызов в сборную России своей игрой. 22-летний футболист также отметил: схема игры в пять защитников, которая отрабатывается на тренировках, хорошо знакома ему по выступлениям за пермскую команду.

– Впечатления от нахождения в сборной России положительные, – приводит пресс-служба РФС слова Джикии. – Очень рад, что получил вызов. Ребята хорошо встретили. Я в команде всего 7 дней, поэтому пока больше изучаю реалии. Работаем, готовимся к матчу.

Не думаю, что вызов в сборную – это аванс, потому что в национальную команду приглашают за определенные заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, я это заслужил, поэтому тренерский штаб решил дать мне шанс.

Все хотят играть. На тренировках стараемся доказать свою состоятельность. С румынами на поле выйдут те, кто, по мнению тренерского штаба, лучше готов. Все ребята стараются, никто не халтурит.

В "Амкаре" у нас такая же схема, как в сборной. Поэтому игра в 5 защитников мне хорошо знакома, никаких проблем нет.

Матч между сборными России и Румынии состоится 15 ноября в Грозном. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.