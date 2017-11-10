Георгий Джикия: "На любой позиции в защите никакого дискомфорта"

Защитник сборной России Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что будет играть на той позиции, куда его поставит тренер. По словам футболиста, он прекрасно чувствует себя и в центре, и на краях защиты.

– Насколько вам комфортно, будучи левшой, играть в сборной правым центральным защитником?

– Конечно, на этой позиции правая нога задействована больше. Но куда меня ставят, там и буду играть. Никаких проблем нет. И никакого дискомфорта. Может, кому-то со стороны кажется, что он есть, но я себя прекрасно чувствую на любой позиции в защите – хоть в центре, хоть слева, хоть справа.

– После того как вы сыграли левым крайним защитником с "Ливерпулем" и "съели" Салаха, искренне в это верю.

– Да, сложилась ситуация, когда надо было сыграть левого линейного. Как смог – сыграл. А что касается схем, то я много играл и в пять, и в четыре защитника. Это тоже хорошо. (Игорь РАБИНЕР)

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.

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