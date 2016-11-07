Георгий Джикия: "Хочу играть за сборную России, но для этого надо пройти большой путь"

Защитник "Амкара" Георгий Джикия, получивший вызов в сборную России на учебно-тренировочный сбор, отметил, что сейчас очень важно доказать актуальность своего приглашения в главную команду страны, передают из аэропорта "Шереметьево" корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. По словам игрока, для того чтобы играть за сборную России, необходимо пройти большой путь.

– Вчера был матч с ЦСКА. Неплохого результата добились, – сказал Джикия. – Сегодня рано утром сразу сюда. Специально прибыл пораньше, чтобы экипировку получить. Вот только что поздоровался со Станиславом Саламовичем.

– Как ощущения от нахождения в главной команде страны?

– Все отлично, все на уровне. Эмоции, понятное дело, положительные. Но теперь важнее доказать на поле, что я этого вызова достоин.

– Вас ведь в сборную Грузии еще зовут?

– Да, от руководства федерации звонили. Президент. Хотят видеть меня у себя.

– Но вы уже сделали выбор в пользу сборной России?

– Меня пригласили на тренировочный сбор. Раз я приехал, значит...

– Значит, хотите играть за российскую команду?

– Я, может, и хочу, но для этого нужно пройти большой путь. И вот он шанс доказать, что я готов. Разговаривал с Гаджи Гаджиевым, он рассказал, что за мной давно следят. Кстати, спасибо ему, ведь работа с ним дала такие плоды.