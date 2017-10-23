Георгий Джикия: "Если дадут задание персонально играть с Месси, постараюсь закрыть его"

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия отметил, что в контрольном матче против Аргентины постарается закрыть нападающего соперника Лионеля Месси, если придется с ним персонально играть. Он также добавил, что пять "Золотых мячей" форварда "Барселоны" говорят сами за себя.

Напомним, что россияне 11 ноября встретятся с Аргентиной в Москве на стадионе "Лужники", 14 ноября – с испанцами на стадионе "Санкт-Петербург".

– До конца года сборная сыграет с Аргентиной и Испанией. С ними интереснее будет, чем с Южной Кореей или Ираном?

– Нельзя делить матчи за сборную, – приводит "Российская газета" слова Джикии. – Для меня любая игра за Россию – особые ощущения.

– Уже готовитесь к противостоянию с Лионелем Месси?

– Будет интересно. Если дадут задание персонально с ним играть – постараюсь закрыть его.

– Помнится, Дмитрий Комбаров как-то говорил, что невозможно остановить Месси без нарушения правил.

– У Комбарова есть опыт игры против Месси. Понятно, что против него сложно играть. Пять "Золотых мячей" говорят сами за себя.