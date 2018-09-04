21:28 | Футбол — Сборная России

Георгий Джикия: "Дзюба показал, что может вести за собой команду"


Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в эфире VK-Life ответил на вопросы болельщиков и рассказал о подготовке обновленной сборной к к играм с Турцией (7 сентября, Трабзон, Лига наций) и Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, контрольный матч). Также футболист высказал свое мнение о капитане команды в предстоящих матчах Артеме Дзюбе.

 - Готова ли новая сборная к предстоящим матчам?

 - Мы собрались, чтоб подготовиться. Мы со всеми ребятами знакомы, осталось как можно быстрее сплотиться и как можно ближе друг к другу притереться. Качества друг друга узнать – и вперед, в бой.

 - Честно ли, что Дзюбу сделали капитаном?

 -Я считаю, что да. Предыдущие игры, чемпионат мира показали, что Дзюба может повести за собой команду. Понятно, что на этом сборе нет основного капитана команды, но я все равно полностью поддерживаю это решение. Такой капитан меня устраивает.

 -Хотели бы вы стать капитаном?

 - Я об этом вообще не думаю. Капитанов тут хватает и без меня. Может лет через 5-6, когда я стану ветераном для сборной.

 

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