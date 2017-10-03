Георгий Джикия: "Чувствую ли себя лидером? Это не мне решать!"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что он не ощущает сложностей в связи с плотным графиком. По его словам, он готов выходить на поле на скольких позициях: в центре защиты и на фланге.

- Что за беговой тест сегодня проводила команда?

- Обычный. Мы его всегда выполняем, когда собираемся. Оценили наше физическое состояние. Ничего серьезного.

- Как оцените свое состояние?

- Нормально, неплохо. Ничего не беспокоит. Все отлично!

- Неужели тяжелый график с тремя матчами в неделю никак на вас не повлиял?

- Пока все хорошо. Как будет дальше – посмотрим.

- Два последних матча "Спартак" завершил удачно. Наверное, с прекрасным настроением приехали после них в сборную?

- Да!

- В клубе вы иногда играете на фланге. В сборной Черчесов видит вас как центрального защитника?

- Да, приходится выступать на разных позициях. В национальной команде то же самое: где мне скажут играть и где я буду полезен, там и выйду.

- Вы говорили, что сборная помогла вам раскрыться. Как именно?

- Появилась уверенность. Сейчас я приехал – и уже совсем другие ощущения. Нет никакого волнения, больше сконцентрирован на работе. Все получается, все хорошо.

- Чувствуете себя уже одним из лидеров?

- Это не мне решать! Но ощущаю себя частью коллектива. (Михаил ГОНЧАРОВ)