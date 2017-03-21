Георгий Джикия: "Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в преддверии контрольного матча с Кот-д`Ивуаром отметил, что ему нравится подход главного тренера национальной команды Станислава Черчесова​. По его словам, игра в три защитника ему близка.

– Черчесов – хороший тренер, я понимаю его и готов делать все, что нужно, – отметил Джикия в программе "Все на матч". – Мне нравятся тренировки, его подход. У нас разная тактика: в "Спартаке" четыре защитника, а в сборной в три центральных играем. Но мне это близко, еще в "Амкаре" играли так. В любом случае, есть время все объяснить и подготовиться к матчам. На прошлом сборе мы познакомились со всеми. С каждым разом взаимопонимание в команде все лучше.