Георгий Джикия: "Аршавин – один из лучших футболистов России, которых я знаю"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что в сборной России очень высокая конкуренция, однако отметил, что его в команде встретили дружелюбно.

– Конкуренция в сборной высокая, есть ротация, ни на минуту нельзя расслабляться, - сказал Джикия в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - Желание приезжать в сборную стопроцентное. Для меня это пока все еще в новинку, я провел немного матчей. С первого дня отношение ко мне было дружелюбным. В первом матче было волнение. Не то, чтобы коленки дрожали...

– Появление Аршавина в сборной усилило бы команду на ЧМ-2018?

– Аршавин – один из лучших футболистов России, которых я знаю. А что касается сборной, то это не мне решать.