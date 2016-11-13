11:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Георге Грозав: "В сборной России могу выделить Кокорина, Шатова и Семенова"

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Защитник "Терека" и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией выразил надежду, что его команде удастся одержать победу. Встреча состоится в Грозном 15 ноября.

- Я рад, что вызван в национальную команду спустя два года, - цитирует ТАСС Грозава. - Приятно, что мы будем играть именно здесь, в Грозном, против сборной России. Будет сложная игра, у вас хорошая команда. Пусть это и товарищеская игра, но надеюсь, что сборная Румынии победит.

У российской команды очень хорошие игроки, это будет действительно непростой матч. Кого бы мог выделить? Кокорин хороший игрок, также Шатов и Семенов хорошо смотрятся. Но у нас тоже сильная молодая сборная, мы будем стараться победить. У нас есть Станчу, Марин, Бенза. Болельщикам будет интересно.

С нетерпением жду встречи на поле с Семеновым. Надеюсь, смогу показать ему несколько приемчиков. Я должен быть сфокусирован на своей работе, посмотрим, что из этого получится.

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http://tass.ru/sport/3779539

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КОММЕНТАРИИ (2)
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egoshin-alex

"у вас хорошая команда" ------------------------ Издевается еще, падла!

12:04

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Какорин ?? заболели там штоли головой.. упс )))))

11:34

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