Георге Грозав: "В сборной России могу выделить Кокорина, Шатова и Семенова"

Защитник "Терека" и сборной Румынии Георге Грозав в преддверии товарищеского матча с Россией выразил надежду, что его команде удастся одержать победу. Встреча состоится в Грозном 15 ноября.

- Я рад, что вызван в национальную команду спустя два года, - цитирует ТАСС Грозава. - Приятно, что мы будем играть именно здесь, в Грозном, против сборной России. Будет сложная игра, у вас хорошая команда. Пусть это и товарищеская игра, но надеюсь, что сборная Румынии победит.

У российской команды очень хорошие игроки, это будет действительно непростой матч. Кого бы мог выделить? Кокорин хороший игрок, также Шатов и Семенов хорошо смотрятся. Но у нас тоже сильная молодая сборная, мы будем стараться победить. У нас есть Станчу, Марин, Бенза. Болельщикам будет интересно.

С нетерпением жду встречи на поле с Семеновым. Надеюсь, смогу показать ему несколько приемчиков. Я должен быть сфокусирован на своей работе, посмотрим, что из этого получится.