Георге Грозав: "Ничья в матче с Россией была бы закономернее"

Полузащитник сборной Румынии Георге Грозав, выступающий за "Терек", подчеркнул, что игра в матче с Россией (0:1) была равной. По его словам ничейный результат стал бы закономернее.

– В первую очередь хочу сказать, что был счастлив увидеть так много болельщиков на трибунах "Ахмат-Арены", – приводят "Известия" слова Грозава. – Также я рад, что игра для меня закончилась без травм и повреждений. Конечно же, немного расстроен, что мы не удержали ничью и пропустили гол на последних минутах, но таков футбол. Такое случается, но, на мой взгляд, игра была достаточно равная. Возможно, ничейный исход был бы более закономерным результатом.

– Как вам игра сборной России?

– Видно, что российская сборная старается построить новую команду к домашнему чемпионату мира 2018 года. Однако, судя по результатам матчей с Коста-Рикой (3:4) и Катаром (1:2), у сборной есть некоторые проблемы. Я считаю, что преимущество России заключается в том, что практически все игроки выступают в российской премьер-лиге и отлично знают друг друга. В плане взаимодействия между футболистами на поле это является большим плюсом.