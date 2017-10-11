Геннадий Орлов: "В сборную России надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что в сборной России нет игроков, которые могут созидать. Такой вывод журналист сделал после просмотра товарищеского матча с Ираном (1:1).

– Разговоры о том, что надо вернуть Березуцких и Игнашевича, еще долго не утихнут?

– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин то уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.

– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?

– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова