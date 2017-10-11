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07:43 | Футбол — Сборная России

Геннадий Орлов: "В сборную России надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол"

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Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что в сборной России нет игроков, которые могут созидать. Такой вывод журналист сделал после просмотра товарищеского матча с Ираном (1:1).

– Разговоры о том, что надо вернуть Березуцких и Игнашевича, еще долго не утихнут?

– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин то уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.

– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?

– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова

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КОММЕНТАРИИ (11)
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П_о_в_а_р

Mr.Trololo Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий. ============================================================== Ну и с какого? ---------------------------- Свой ник видел? За это сразу бан тут выписывают.

08:21

Mr.Trololo

Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий. ============================================================== Ну и с какого?

08:15

вперёд Спартак!

Прекрасный видеоряд получается: Петухов, Шершавин...))))))

08:14

Mr.Trololo

Пока Оршавин будет придумывать пасы, сколько сб. России напихают?

08:12

SportsMan

Да какой Аршавин?! )) Давайте ещё Пеле натурализуем... Орлов видимо, совсем не следит за футболом в нашей стране, если наши главные созидатели - и Дзагоев и Головин не играли. Да и Глушаков бы пригодился. А есть ещё Зобнин. Если все будут в порядке, то достаточно крепкий середнячок вырисовывается. Чемпионами мира не станем, но выступить достойно по силам. Во втором тайме гораздо лучше наши смотрелись, Черчесов правильно отреагировал на игру в первом тайме.

08:11

Гуляш

А вообще Кузяев сможет играть опорника?

08:11

Гуляш

Миранчук, Тарасов , которые должны были связывать оборону с атакой отбывали номер, как собственно и в Локомотиве. Ждём Головина, Шатова, Дзагоева. Хотя второй тайм благодаря Полозу и Кузяеву дал надежду. Только зачем изначально было снова проводить эксперименты?

08:10

П_о_в_а_р

Ну и Сычёва возвращаем тоже тогда

08:04

Thomas_Boy_

Они почти все на кладбище, Ген.

08:00

ataman1961

ДиЛеТАНТ

07:56

igogohruhru

Тех, кто умеет тренировать, - тоже

07:55