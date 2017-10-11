Геннадий Орлов: "В сборную России надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что в сборной России нет игроков, которые могут созидать. Такой вывод журналист сделал после просмотра товарищеского матча с Ираном (1:1).
– Разговоры о том, что надо вернуть Березуцких и Игнашевича, еще долго не утихнут?
– Надо вернуть тех, кто умеет играть в футбол. Дело не в возрасте. Я смотрел первый тайм и все думал: ну Аршавин то уж точно отдал бы две-три острые передачи Смолову и Кокорину. Понимаете? А до перерыва никто не мог придумать классный пас на свободное место. Никто. Ну что это такое? Беззубая игра в атаке.
– Даже нынешний Аршавин оживил бы игру?
– Я знаю уровень Аршавина. Он даже в ветеранах выйдет и два-три классных паса отдаст. Но вот в первом тайме я таких передач не увидел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
П_о_в_а_р
Mr.Trololo Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий. ============================================================== Ну и с какого? ---------------------------- Свой ник видел? За это сразу бан тут выписывают.
08:21
Mr.Trololo
Вы забанены на сайте или пытаетесь добавить дублирующийся комментарий. ============================================================== Ну и с какого?
08:15
вперёд Спартак!
Прекрасный видеоряд получается: Петухов, Шершавин...))))))
08:14
Mr.Trololo
Пока Оршавин будет придумывать пасы, сколько сб. России напихают?
08:12
SportsMan
Да какой Аршавин?! )) Давайте ещё Пеле натурализуем... Орлов видимо, совсем не следит за футболом в нашей стране, если наши главные созидатели - и Дзагоев и Головин не играли. Да и Глушаков бы пригодился. А есть ещё Зобнин. Если все будут в порядке, то достаточно крепкий середнячок вырисовывается. Чемпионами мира не станем, но выступить достойно по силам. Во втором тайме гораздо лучше наши смотрелись, Черчесов правильно отреагировал на игру в первом тайме.
08:11
Гуляш
А вообще Кузяев сможет играть опорника?
08:11
Гуляш
Миранчук, Тарасов , которые должны были связывать оборону с атакой отбывали номер, как собственно и в Локомотиве. Ждём Головина, Шатова, Дзагоева. Хотя второй тайм благодаря Полозу и Кузяеву дал надежду. Только зачем изначально было снова проводить эксперименты?
08:10
П_о_в_а_р
Ну и Сычёва возвращаем тоже тогда
08:04
Thomas_Boy_
Они почти все на кладбище, Ген.
08:00
ataman1961
ДиЛеТАНТ
07:56
igogohruhru
Тех, кто умеет тренировать, - тоже
07:55