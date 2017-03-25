02:48 | ФУТБОЛ — Сборная России

Геннадий Орлов: "В сборной должны быть дерзкие парни"

0
0
0
0

Известный телекомментатор Геннадий Орлов – о поражении сборной России в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (0:2). Он выразил мнение, что команде необходимо рисковать.

– Впору кричать "караул"?

– Ну а что мы можем сделать? Разве что поменять только двух-трех игроков? Конечно, у меня возник вопрос: почему не играл Васин. Но это все частности. Проблема не в этом.

– А в чем?

– Огромные пробелы в футбольной школе. Ну кто же обучал этих футболистов? Откуда такая трусость?! Они все время пасуют только поперек или назад. Боятся ошибиться… Ребята, рискуйте! Ведь во дворах всегда хулиганы задавали тон футболу. И в сборной должны быть дерзкие парни. Вспомните, как африканец забил нам второй гол. Пошел на всех, обвел и забил. Рискнул и оказался королем. А у нас даже никто не пытался! Я уж промолчу про техническое оснащение. Вот и понимаешь, почему мы на таком месте в рейтинге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орлова

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...