Геннадий Орлов: "Шатов считает, что все делает правильно. А это неправильно"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, почему Станислав Черчесов не вызвал в сборную России полузащитника "Зенита" Олега Шатова.
– Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?
– Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.
– Что вы имеете в виду?
– Он уходит от остроты в игре! Понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы во Франции?
– Психологически надломился?
– Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег – уралец. Упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает – правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать! Почему сейчас этого не делать. Какого-то движка не хватает.
– Луческу его перевоспитает?
– Так он его воспитывает! Потому и меняет. Хотя Шатов не жалуется. Что у него травма. Вот теперь его в сборную не позвали. Это звонок. Черчесов тоже это уловил. Миранчук, Ерохин выглядят ярче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
passerby
По мне Шатов один из очень немногих приличных российских футболистов, Дзюба по сравнению с ним НИЧТО...
17:04
armi
А благодаря кому Шатов "не понимает"? "Непогрешимому" комментатору бомжей - г-ну Птичкину, который который год в уши дует всем и в первую очередь игрокам команды, что они непогрешимы и всесильны. Так что неча на зеркало пинять коли рожа крива!!!!!!
16:38