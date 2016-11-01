16:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Геннадий Орлов: "Шатов считает, что все делает правильно. А это неправильно"

0
0
0
2

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, почему Станислав Черчесов не вызвал в сборную России полузащитника "Зенита" Олега Шатова.

 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Отправили в ФИФА запрос по Фернандесу. Надеемся, он сможет сыграть уже сейчас"

– Шатова, как и Дзюбу, решили поберечь?

– Нет. Тут другая история. Здесь на первый план выходят игровые моменты. Он должен поменять вектор своей игры.

– Что вы имеете в виду?

– Он уходит от остроты в игре! Понимаете? Он в последней игре сделал аж три виража! Находится в зоне перед защитниками, но не рискует, не идет в обыгрыш. Выбирает легкий путь. Идет вдоль ворот, даже чуть назад и отдает защитнику. Ну зачем? Неправильный маневр. Кстати, такие вещи с ним стали происходить после чемпионата Европы во Франции?

– Психологически надломился?

– Не знаю. Он немного не понимает, что ему делать на футбольном поле. Тренер должен ему подсказать, он сам должен до этого дойти. Олег – уралец. Упрямый парень. Наверное, считает, что все, что он делает – правильно. Но здесь нужно свою гордыни немного развернуть в сторону эффективности. Он же способен забивать! Почему сейчас этого не делать. Какого-то движка не хватает.

Луческу его перевоспитает?

– Так он его воспитывает! Потому и меняет. Хотя Шатов не жалуется. Что у него травма. Вот теперь его в сборную не позвали. Это звонок. Черчесов тоже это уловил. Миранчук, Ерохин выглядят ярче. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Заслужил ли Кокорин место в составе сборной России?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

passerby

По мне Шатов один из очень немногих приличных российских футболистов, Дзюба по сравнению с ним НИЧТО...

17:04

armi

А благодаря кому Шатов "не понимает"? "Непогрешимому" комментатору бомжей - г-ну Птичкину, который который год в уши дует всем и в первую очередь игрокам команды, что они непогрешимы и всесильны. Так что неча на зеркало пинять коли рожа крива!!!!!!

16:38

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ