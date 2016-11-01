Геннадий Орлов: "Сейчас это совсем другой Кокорин, ответственный игрок"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает абсолютно оправданным вызов нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России. По его словам, форвард изменился и сохраняет концентрацию на протяжении всего мачта.

- Последний матч Кокорин все показал. Контраст налицо, - сказал Орлов. - Помните, когда в матче против ЦСКА Еременко забивал, он стоял руки в боки. Но сейчас - это совсем другой Кокорин. Очень ответственный игрок. Он обучаем. Ему надо давать больше игровой практики. Смотрите, как он теперь бегает назад. Даже где-то отскакивает в оборону в ущерб своей атаке.

Когда Кокорин только пришел в "Зенит" при потере мяча выключался из игры. Но сегодня это просто исключено! Концентрацию сохраняет на все 90 минут.

- Луческу тем не менее считает, что Кокорин должен больше забивать.

- Так и есть. Но он в то же время и хвалит Сашу. Мне понравился его последний гол. Это настоящее мастерство. Тут никуда уже не денешься. Так смело все сделал, два раза грудью себе подыграл! А еще здорово, что он не пробил, а отдал пас Анюкову. Понял, что защитник находится в лучшей позиции. Жаль, что Анюков угодил в штангу. Так что Кокорин заслужил вызов в сборную. (Виталий АЙРАПЕТОВ)