Геннадий Орлов: "Разве Дзюба сам себе враг? Ну какая Англия?"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" высказал мнение, что у форварда Артема Дзюбы не будет в Англии такого успеха, какой он имеет сейчас в России. Оформив хет-трик в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо", 29-летний игрок вошел в десятку лучших бомбардиров российских клубов на международном уровне.

- Может быть, и хорошо, что Дзюба не уехал в Англию?

– А зачем ему в Англию?

– Мир посмотреть, себя показать.

– В Англии у него не будет такого успеха, какой он имеет здесь. Его там никто не знает. В Англии другие герои. А посмотрите, что творится сейчас в России. Он прилетает в другой город – толпы людей стоят, чтобы с ним сфотографироваться, взять у него автограф. Разве Дзюба сам себе враг? Ну какая Англия? Он должен сейчас в России пожинать плоды.

И потом у него 22 августа день рождения. Ему уже 30 лет исполнится. Его кураж и раскрепощенность, которые проявились еще на чемпионате мира, позволяют ему теперь рисковать и делать сейчас даже больше точных передач, чем до ЧМ. Это же качественный скачок в его игре! Замечательно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым - здесь