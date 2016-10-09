Геннадий Орлов: "При Слуцком сборная достигла самого дна"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов перед товарищеским матчем сборных России и Коста-Рики отметил, что предстоящий поединок станет хорошей проверкой для национальной команды. По его словам, главному тренеру Станиславу Черчесову необходимо просмотреть ближайших кандидатов в сборную.

– Станислав Саламович собирает новую команду, и такие матчи – отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития команды, – приводит RT слова Орлова. – А если говорить про соперника, сборная Коста-Рики – очень достойный оппонент, примерно одного уровня с нашей командой.

– Как вы считаете, в какой стадии находится процесс перестройки новой сборной?

– Безусловно, он еще не закончен, но на что хочется обратить внимание, так это на изменение атмосферы вокруг команды и ее восприятия. Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо: все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше.