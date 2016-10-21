Геннадий Орлов: "Почему бы не позвать в сборную России Жоаузинью и Фернандеса?"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в будущем в сборную России можно привлечь Жоаузинью и Мариу Фернандеса. Игроки получили российское гражданство и не считаются легионерами в чемпионате России.
– Стоит ли приглашать в сборную Жоаузинью?
– Ну а что? Жоаузинью и Мариу Фернандес способны составить в сборной конкуренцию. Это хорошо. У них есть российский паспорт. Если будут показывать качественный футбол, зачем от них отказываться? Посмотрите, сколько в разных сборных мира играет натурализованных ребят.
– То есть, почему бы и нет?
– Ибрагимович долгое время играл за сборную Швеции, но какие у него корни? Так что надо спокойнее смотреть на вещи и ставить во главу угла результат. Чего мы хотим добиться? Побед. Значит, надо отдавать предпочтение тем, кто мастеровитее. Жоаузинью, кстати, еще не набрал оптимальной формы. Травма-то серьезная была. Надо еще подождать.
Геннадий Орлов: "Селихов не талантливее Лодыгина"
pravda1979
Позвать-то конечно можно. Проблема лишь в том, что Марио Фернандес и Жоазинью, не чита Ибрагимовичу, даже условно вместе взятые.
17:23
pravda1979
Позвать-то можно. Проблема лишь в том, что Марио Фернандес и Жоазинью, не чита Ибрагимовичу, даже условно вместе взятые.
17:16
ЮКИ
а ещё лучше послать газзаева на...копакабану,и он там за месяц 2 сборных наберёт!
17:04