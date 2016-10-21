16:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Геннадий Орлов: "Почему бы не позвать в сборную России Жоаузинью и Фернандеса?"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что в будущем в сборную России можно привлечь Жоаузинью и Мариу Фернандеса. Игроки получили российское гражданство и не считаются легионерами в чемпионате России.

– Стоит ли приглашать в сборную Жоаузинью?

– Ну а что? Жоаузинью и Мариу Фернандес способны составить в сборной конкуренцию. Это хорошо. У них есть российский паспорт. Если будут показывать качественный футбол, зачем от них отказываться? Посмотрите, сколько в разных сборных мира играет натурализованных ребят.

– То есть, почему бы и нет?

– Ибрагимович долгое время играл за сборную Швеции, но какие у него корни? Так что надо спокойнее смотреть на вещи и ставить во главу угла результат. Чего мы хотим добиться? Побед. Значит, надо отдавать предпочтение тем, кто мастеровитее. Жоаузинью, кстати, еще не набрал оптимальной формы. Травма-то серьезная была. Надо еще подождать.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pravda1979

Позвать-то конечно можно. Проблема лишь в том, что Марио Фернандес и Жоазинью, не чита Ибрагимовичу, даже условно вместе взятые.

17:23

pravda1979

Позвать-то можно. Проблема лишь в том, что Марио Фернандес и Жоазинью, не чита Ибрагимовичу, даже условно вместе взятые.

17:16

ЮКИ

а ещё лучше послать газзаева на...копакабану,и он там за месяц 2 сборных наберёт!

17:04

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