Геннадий Орлов: "Кокорин не убедил, что он игрок сборной"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что согласен с решением главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать в национальную команду форварда "Зенита" Александра Кокорина. В этом сезоне 26-летний футболист провел 36 матчей в клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 передачи.

– Во-первых, поздравим Лунева, у него потрясающая карьера, – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – В "Уфе" сыграл, провел несколько матчей за "Зенит", и его вызов в сборную не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это честный, непредвзятый Черчесов. В сборную сделан справедливый отбор. Что касается Кокорина, в отличие от Шатова, он получал много игрового времени, но не убедил, что он игрок сборной. Мы это и сами видим, поэтому и "Зенит" не может бороться за золотые медали, потому что от Кокорина пользы было очень мало.

Выбор Черчесова: без Кокорина, Мамаева и Шатова