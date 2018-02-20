Геннадий Костылев: "Березуцкий умрет за победу. А где характер у Кутепова?!"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев сравнил защитника армейцев Василия Березуцкого с игроком обороны "Спартака" Ильей Кутеповым. По его мнению, Березуцкий даже сейчас выше уровнем Кутепова.
– Если Джикия, не дай бог, не восстановится, что тогда? Тот же Кутепов в матче с "Атлетиком" наломал дров…
– Кутепов? Да даже нынешний Березуцкий даст ему фору! Кутепову не хватает характера. Он немного инфантильный. А еще с детства задуренный агентами.
– Даже так?
– Задатки у парня приличные. Я его помню еще в интернате, в академии Коноплева. Но слишком рано начал ходить героем. И забыл одну важную вещь: надо пахать каждый божий день! Нужно думать только о футболе! Это тяжелейший труд! У нас в сборной всегда играли мужики, бойцы, чтобы за счет морально-волевых качеств порой биться.
– Не верите, значит, в прогресс Кутепова?
– Да его сложно сравнивать с Березуцким. Василий на поле умрет за победу, за клуб, за родину. А Кутепов уйдет, сядет и будет смотреть по сторонам – как его обидели, столкнули, нечестно с ним сыграли… Вот и вся разница. Где характер?! И это я не только про Кутепова, а про многих молодых футболистов. Данные у них неплохие, но с ними не работали. Вот они и получаются посредственными. Без первого паса, без ловкости, резкости, без выбора позиций. Провал по всем направлениям. Не успели очухаться, а все потеряли… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Атлетик
- Геннадий Костылев
- Илья Кутепов
- Георгий Джикия
coserog
Березуцкие не плхие футболисты по российским меркам. А что они показали на международном уровне? Почти ничего... Хотим иметь футбол-надо убрать непомернве зарплаты, чтобы у болшинства был хоть какой-то стимул! А так получают в месяц, то что , скажем , врач за всю жизнь не заработает! И хотим прогресса!? Откуда он возьмётся?
21:50
torpedon13
"Без первого паса, без ловкости, резкости, без выбора позиций" Это описание Березуцких. Только фактура. Если бы не Газзаев (с Гинером) в безрыбье начала 2000х , поставивший на них , Сёстры давно бы закончили ,где нить в ФНЛ.
21:20
Pleafant
".....Воля волей,если сил не в проворот..."
21:02
баламошка
Ох уж эти немытые эксперты) С характером у Кутепки всё в порядке, просто он в футбол играть не умеет. А может просто туповат. Или и то и другое)
20:32
Don
Генка хорош бухать) Вот именно, что Васька сейчас может умереть на поле, причем не дождавшись победы) Деревяшкам уже на пенсию пора, а не с Кутеповым письками мериться)
19:37