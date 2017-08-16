Гендиректор "Тосно": "Хотелось бы, чтобы "Тосно" стал базовым клубом сборной"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко отметил, что вызов футболистов клуба в сборную России является достижением. По его словам, игроки заслуженно попали в расширенный список национальной команды. В него вошли защитники Евгений Чернов и Виталий Шахов, нападающий Антон Заболотный.

- Очень приятно и неожиданно, что сразу три наших футболиста попали в национальную команду. Хотя ребята это заслужили - своим трудом и терпением они доказали, что могут быть приглашены и закрепиться в сборной. Для клуба это приятно и важно. Значит, правильно работаем и движемся вперед.

- Сразу три игрока. Теперь "Тосно" – базовый клуб сборной?

- Хотелось бы, чтобы это было так. Но пока это расширенный список. Хотя еще один наш футболист в расширенном списке молодежной сборной – Георгий Мелкадзе.

- У кого больше всего шансов закрепиться в сборной?

- Все хорошо выступали в первых шести туров. Шахов, правда, первые два пропустил. Чернов и Заболотный показывают достойный футбол. Но, с учетом того, что у нас очень мало нападающих, у Заболотного есть серьезные шансы. Хотя решать тренерскому штабу сборной. (Ярослав СУСОВ)