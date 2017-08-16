Гендиректор "Тосно": "Футболисты клуба заслужили вызов в сборную России"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко отметил, что вызов футболистов клуба в сборную России является достижением. По его словам, игроки заслуженно попали в расширенный список национальной команды. В него вошли защитники Евгений Чернов и Виталий Шахов, нападающий Антон Заболотный.

- Очень неожиданно и очень приятно, что сразу три игрока "Тосно" попали в расширенный список сборной России, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Считаю, что ребята заслужили вызов в сборную своим терпением и трудом. Это большое достижение как для клуба, так и для самих игроков. Ребята настоящие молодцы.