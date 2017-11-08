Гендиректор РФС получил в подарок футболку Месси

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию со встречи генерального директора РФС Александра Алаева и президента Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии. Представитель принимающей стороны получил от южноамериканцев подарок - футболку Лионеля Месси.

Напомним, 11 ноября состоится матч Россия - Аргентина. Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.