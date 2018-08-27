Газзаеву непонятен невызов Смолова в сборную России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подчеркнул, что ему непонятно невключение нападающего "Локомотива" Федора Смолова в состав национальной команды на ближайшие матчи.

28-летний форвард не попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

"Наверное, Смолов не вызван из-за своего выступления на чемпионате мира, плюс, он недавно перешел в новую команду. К сожалению, на чемпионате мира Смолов сыграл неважно. Но у каждого спортсмена бывают и взлеты, и спады. И я все равно считаю, что по своему потенциалу Смолов – игрок национальной сборной, причем стартового состава. А то, что он сыграл на чемпионате мира неудачно, это уже второй вопрос.



Возможно, его невызов – это тактический ход. Я бы в любом случае не ставил крест на Смолове. Ему сейчас нужно время, чтобы проявить себя в новом клубе, ему нужно интегрироваться, влиться в коллектив. Я абсолютно уверен в Смолове. И техническое исполнение в эпизоде с забитым голом в последнем туре чемпионата России говорит о его высоком мастерстве. Поэтому мне непонятно, почему его не вызывали в сборную", - цитирует Газзаева "РИА Новости".

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