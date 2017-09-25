Газзаев считает, что сборной России нужны Игнашевич, Березуцкие и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что нынешнему составу национальной команды могут помочь защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также форвард "Зенита" Артем Дзюба. Отметим, что защитник дебютировали в национальной команде как раз при Газзаеве: Игнашевич - в 2002-м, Березуцкие - в 2003 году.
- Ничего сенсационного в составе не вижу. Просто в сборную сегодня вызваны все те игроки, которые оставляют приятное впечатление в национальном первенстве, - цитирует "Р-Спорт" Газзаева. - Прерогатива комплектования национальной сборной полностью принадлежит тренерскому штабу. Если брать вратарскую позицию, то и Акинфеев, и Лунев, и Габулов – сильнейшие вратари.
Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказывался от услуг тех же братьев Березуцких и Игнашевича. Это опытные люди, и мы видим, в каком они находятся состоянии и какой уровень показывают. Что касается средней линии и атаки, то, как мне кажется, приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Единственное, я бы не отказывался от услуг Дзюбы в сборной. В целом эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира.
Я не думаю, что они откажутся от домашнего чемпионата мира. С ними надо беседовать, убеждать. Сыграть на чемпионате мира – мечта любого футболиста.
Кокорин? Думаю, что никто никогда не сомневался в его таланте. Были у него отдельные неудачные игры, но, как я думаю, исключительно из-за того, что его использовали не на той позиции, где он должен проявлять свои сильные качества.
Сегодня был объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с Кореей и Ираном. Поединки состоятся 7 и 10 октября соответственно. Обе сборные уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира.
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Дополнительная информация
- Сергей Игнашевич
- Артем Дзюба
- Василий Березуцкий
- Валерий Газзаев
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
Rastan
Кто, где и когда отказывался от услуг Братьев и Игнашевича? Многократно они сами говорили о ситуации со сборной, многократно и Черчесов заявлял, что дорога для них всегда открыта в сборную.... Лишь бы "лягнуть" очередной раз, совершенно не по делу, Черчесова...
17:35