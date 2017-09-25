Газзаев считает, что сборной России нужны Игнашевич, Березуцкие и Дзюба

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что нынешнему составу национальной команды могут помочь защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также форвард "Зенита" Артем Дзюба. Отметим, что защитник дебютировали в национальной команде как раз при Газзаеве: Игнашевич - в 2002-м, Березуцкие - в 2003 году.

- Ничего сенсационного в составе не вижу. Просто в сборную сегодня вызваны все те игроки, которые оставляют приятное впечатление в национальном первенстве, - цитирует "Р-Спорт" Газзаева. - Прерогатива комплектования национальной сборной полностью принадлежит тренерскому штабу. Если брать вратарскую позицию, то и Акинфеев, и Лунев, и Габулов – сильнейшие вратари.

Вызывает у меня сомнения оборона. Я бы не отказывался от услуг тех же братьев Березуцких и Игнашевича. Это опытные люди, и мы видим, в каком они находятся состоянии и какой уровень показывают. Что касается средней линии и атаки, то, как мне кажется, приглашены игроки, проявившие себя с наилучшей стороны. Единственное, я бы не отказывался от услуг Дзюбы в сборной. В целом эти четыре опытных игрока пригодились бы на домашнем чемпионате мира.

Я не думаю, что они откажутся от домашнего чемпионата мира. С ними надо беседовать, убеждать. Сыграть на чемпионате мира – мечта любого футболиста.

Кокорин? Думаю, что никто никогда не сомневался в его таланте. Были у него отдельные неудачные игры, но, как я думаю, исключительно из-за того, что его использовали не на той позиции, где он должен проявлять свои сильные качества.

Сегодня был объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с Кореей и Ираном. Поединки состоятся 7 и 10 октября соответственно. Обе сборные уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира.