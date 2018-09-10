Газинский - самый удачливый капитан-дебютант

Юрий Газинский стал 32-м футболистом, выведшим сборную России на поле с капитанской повязкой.

До него только игроков выигрывали первый капитанский матч, но только Сергею Игнашевичу удавалось поучаствовать в разгроме соперника.

Товарищеский матч между сборными России и Чехии в Ростове-на-Дону завершился разгромной победой хозяев - 5:1.

Победы капитанов сборной России в первых матчах