Газинский - самый удачливый капитан-дебютант

Юрий Газинский стал 32-м футболистом, выведшим сборную России на поле с капитанской повязкой.
До него только игроков выигрывали первый капитанский матч, но только Сергею Игнашевичу удавалось поучаствовать в разгроме соперника.
Товарищеский матч между сборными России и Чехии в Ростове-на-Дону завершился разгромной победой хозяев - 5:1.
Победы капитанов сборной России в первых матчах
|
Дата
|
Капитан
|
Турнир
|
Матч
|
Разность
|
10.09.2018
|
Юрий Газинский
|
ТМ
|
Чехия (д) – 5:1
|
+4
|
26.03.2016
|
Сергей Игнашевич
|
ТМ
|
Литва (д) – 3:0
|
+3
|
16.08.1992
|
ТМ
|
Мексика (д) – 2:0
|
+2
|
13.02.2003
|
ТМ
|
Румыния (н) – 4:2
|
+2
|
24.03.2007
|
ОЧЕ
|
Эстония (г) – 2:0
|
+2
|
14.10.1992
|
ОЧМ
|
Исландия (д) – 1:0
|
+1
|
17.02.1993
|
ТМ
|
Сальвадор (н) – 2:1
|
+1
|
29.05.1994
|
Дмитрий Харин
|
ТМ
|
Словакия (д) – 2:1
|
+1
|
16.08.2006
|
ТМ
|
Латвия (д) – 1:0
|
+1
|
01.04.2009
|
ОЧМ
|
Лихтенштейн (г) – 1:0
|
+1
|
07.09.2018
|
ЛН
|
Турция (г) – 2:1
|
+1