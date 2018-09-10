21:18 | Футбол — Сборная России

Газинский - самый удачливый капитан-дебютант

Обсудить
0

Юрий Газинский стал 32-м футболистом, выведшим сборную России на поле с капитанской повязкой.

До него только игроков выигрывали первый капитанский матч, но только Сергею Игнашевичу удавалось поучаствовать в разгроме соперника.

Товарищеский матч между сборными России и Чехии в Ростове-на-Дону завершился разгромной победой хозяев - 5:1.

Победы капитанов сборной России в первых матчах

Дата

Капитан

Турнир

Матч

Разность

10.09.2018

Юрий Газинский

ТМ

Чехия (д) – 5:1

+4

26.03.2016

Сергей Игнашевич

ТМ

Литва (д) – 3:0

+3

16.08.1992

Станислав Черчесов

ТМ

Мексика (д) – 2:0

+2

13.02.2003

Сергей Овчинников

ТМ

Румыния (н) – 4:2

+2

24.03.2007

Андрей Аршавин

ОЧЕ

Эстония (г) – 2:0

+2

14.10.1992

Игорь Шалимов

ОЧМ

Исландия (д) – 1:0

+1

17.02.1993

Виктор Онопко

ТМ

Сальвадор (н) – 2:1

+1

29.05.1994

Дмитрий Харин

ТМ

Словакия (д) – 2:1

+1

16.08.2006

Евгений Алдонин

ТМ

Латвия (д) – 1:0

+1

01.04.2009

Игорь Семшов

ОЧМ

Лихтенштейн (г) – 1:0

+1

07.09.2018

Артем Дзюба

ЛН

Турция (г) – 2:1

+1

 

Обсудить
0
Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
Материалы других СМИ