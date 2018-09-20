Газинский - о новой книге Рабинера: "Пройдут года и болельщики смогут восстановить в памяти эти прекрасные моменты"

Автор первого гола ЧМ-2018, полузащитник сборной России Юрий Газинский записал видеообращение, которое было показано на презентации новой книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера. Юбилейное 20-е произведение посвящено выступлению национальной команды на домашнем турнире, где она добралась до четвертьфинала.

- Вышла книга Игоря Рабинера о сборной России на чемпионате мира, с удовольствием ее прочитаю, - сказал Газинский. - Пройдут года и болельщики смогут восстановить в памяти эти прекрасные моменты, незабываемые эмоции, которые получали на чемпионате мира. Это один из ярчайших моментов в моей карьере.

Что касается моего гола, я очень рад забить на чемпионате мира. Вообще, сыграть на этом турнире - мечта многих. То, что мне удалось забить - безусловно, очень приятно. Большие эмоции - они останутся у меня на долгую память. (Андрей Михайлов)